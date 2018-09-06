İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Beylikdüzü’deki bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına bir çok itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMYASAL TEHLİKE

Olay yerine gelen itfaiye ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden birçok itfaiye ekipleri daha sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken gökyüzünü dumanlar kapladı.



4 katlı binanın bodrum katındaki depoda kimyasal maddelerin de olduğu bildirildi.

Kaynak: Ajanslar