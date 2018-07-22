İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbullular aniden bastıran gök gürültülü yağışa hazırlıksız yakalandı. Uydu görüntülerine de yansıyan yağmur bulutları şehrin üstünde. İstanbul içinde hala yağmur devam ediyor.

İstanbul'un özellikle Boğaz ve çevreli ile Anadolu Yakası'nda aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.

HAFTA İÇİNE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 32 derece. Bir anda hava karardı, bazı ilçelerde sağanak yağış etkili oluyor.

Yarın 34 dereceye çıkması, hissedilen sıcaklığın ise 40 derece olması bekleniyor.

Salı günü ise hava sıcaklığında düşecek ve sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlerde, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da sağanak yağış olacağı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Ajanslar