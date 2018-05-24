Vatandaşlar İstedi, Erdoğan Müjdeyi verdi!

Aylardır gerek vatandaşların, gereksede sosyal medya kullanıcılarının Atatürk Havalimanı yerine Central Park’ın 4 kat daha büyüğü yapılmalı isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirmedi ve müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların milletvekili adayı gösterilmeleri konusunda, "Artık öyle 25 bakanlı Bakanlar Kurulu yok. Sayı ciddi manada düşecektir." dedi.

"Millet Bahçeleri kuracağız"

"İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer 'Millet Bahçesi' olacak." şeklinde konuşan Erdoğan, "Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız." dedi.

İstanbul'daki yeni Havalimanı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul 3. Havalimanı'nın yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruz ki oranın personelinin gidiş gelişini zora sokmayalım."

"Halkım görevi güçlü parlamento ile beraber verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkım, cumhurbaşkanlığı görevini ikinci defa şahsıma verirse ben inanıyorum ki güçlü bir parlamento ile beraber verecektir." ifadelerini kullandı.

"Demek ki Erdoğan ayrıştırıcı değil, birleştiriciymiş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört partinin ittifak yapması hakkında, "Bir araya gelemeyenler, eğer bu fakirin sayesinde bir araya gelebiliyorlarsa demek ki Erdoğan ayrıştırıcı değil, birleştiriciymiş." dedi.

Kaynak: AA