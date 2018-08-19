İstanbullular dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapalı

Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SEBEBİYLE

"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR



Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,

D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi

10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi

Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi

Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi

Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi

Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi

Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi

Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi

Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi

Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar

Açıklamada, sürücülerin Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabileceği vurgulandı.

Kaynak: Ajanslar