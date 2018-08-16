İstanbullular dikkat: 20 saatlik su kesintisi olacak
İSKİ'den yapılan açıklamada; Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan'daki bazı mahallelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, bazı ilçelere 20 saat süreyle su verilemeyeceği bilgisini paylaştı.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Kuzey Çevreyolu inşaatı İşi kapsamında, Mallkoçoğlu - Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle; 17 Ağustos 2018 Cuma günü 15.00 ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
SU ALAMAYACAK BÖLGELER:
Sultangazi ilçesi: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesi.
Başakşehir ilçesi: Kayabaşı Mahallesi.
Arnavutköy ilçesi: Boğazköy İstiklal Mahallesi.
Eyılpsultan ilçesi: Pirinççi Mahallesi. 1stanbullulara önemle duyurulur.
Kaynak: Ajanslar