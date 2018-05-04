İstanbullu Gelin son bölüm - İstanbullu Gelin 49. bölüm fragmanı ile ortalık karışıyor!

İstanbullu Gelin son bölüm - İstanbullu Gelin 49. bölüm fragmanı ile ortalık karışıyor! Merak edilen yeni bölüm ve fragman sizler için haberimizde!

İSTANBULLU GELİN 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif’in Faruk’a öfkesi dinmiyor!

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.

11 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin dizisinin 49. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesen İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı Ajanshaber'de!!

İSTANBULLU GELİN 49. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı şuan yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren Ajanshaber'de izleyebilirsiniz.

Ortalığın Karıştığı 49. Bölüm Fragmanı..(bekleniyor)

Yayın Günü: 11 Mayıs Cuma

Yayın Saati: 20.00

Kaynak: Ajanshaber