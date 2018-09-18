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18 Eylül 2018 08:07 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2018 08:10

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

Edirne Garı'nda, İstanbul'dan yolcu treni ile gelen ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek istedikleri belirlenen aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı.

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne tren garına saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyrukluları ayırdı.

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

Yapılan incelemede aralarında Nijerya, Filistin, Suriye ve Afganistan uyruklu 57 kaçağın Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi.

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

Edirne tren garında kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kaçak yolcularTrenEdirne


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