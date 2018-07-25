İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle metro seferleri durdu

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

Yoğun yağış nedeniyle İstanbul'da tramvay ve Havalimanı-Yenikapı metro hattında seferlerde gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul'daki etkili sağanak bazı metro hatlarında aksamalara neden oldu.



METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

İstanbul'daki etkili sağanak bazı metro hatlarında aksamalara neden oldu.

Metro İstanbul'dan yaplan açıklamada "Yoğun hava yağışı nedeniyle Tramvay Hatlarımızda ve M1 Havalimanı-Yenikapı Hattımızda seferlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Ajanslar