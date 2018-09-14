İstanbul'a yağış uyarısı!

İstanbul'da dün öğle saatlerinden sonra etkisini göstermeye başlayan yağış ve fırtına, gece yarısına kadar devam edecek.

Eylül ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıklar düştü.

İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artırdı.

Bazı bölgelerde yağışlar zaman zaman doluya döndü. Dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarının üzerini battaniye ve kartonlarla kapadı.

BUGÜN DE YAĞMURLU





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da yağışların gece yarısına kadar devam edecek.

HAFTA SONU GÜNEŞLİ





Cumartesi ve pazar günü İstanbulluları güneşli bir hava bekliyor.





Kaynak: Ajanslar