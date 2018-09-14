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14 Eylül 2018 07:43 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 09:13

İstanbul'a yağış uyarısı!

İstanbul'da dün öğle saatlerinden sonra etkisini göstermeye başlayan yağış ve fırtına, gece yarısına kadar devam edecek.

İstanbul'a yağış uyarısı!

Eylül ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıklar düştü.

İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artırdı.

Bazı bölgelerde yağışlar zaman zaman doluya döndü. Dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarının üzerini battaniye ve kartonlarla kapadı.

BUGÜN DE YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da yağışların gece yarısına kadar devam edecek.

HAFTA SONU GÜNEŞLİ

Cumartesi ve pazar günü İstanbulluları güneşli bir hava bekliyor.

İstanbul'da yağış uyarısı

İstanbul'da yağış uyarısı

İstanbul'da yağış uyarısı

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İstanbulFırtına


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