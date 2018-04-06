İstanbul'da trafo merkezinde yangın: 1 ölü

İstanbul Dudullu'daki trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. DHA'nın haberine göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Ümraniye'de bulunan Dudullu metro trafo merkezinde yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride bir kişinin cansız bedenini buldu.

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu’da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar