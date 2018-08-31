İstanbul'da terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kentteki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Ajanslar