İstanbul'da tarihi anlar: Tüm dünyanın gözü Yenikapı'da!

Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi tarihi anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar, miting alanını dolduranları selamladı.

LİDERLER BİR ARAYA GELDİ

Yenikapı miting alanında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir araya geldi.

Kaynak: ajanslar