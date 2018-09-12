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12 Eylül 2018 21:50 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2018 21:50

İstanbul'da sokakta 2 el bombası bulundu!

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haber verdi.

İstanbul'da sokakta 2 el bombası bulundu!

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haberverdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine, polis, bomba imha ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha ekipleri incelemelerde buluyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Esatpaşa MahallesiAtaşehir


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