İstanbul'da sokakta 2 el bombası bulundu!
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haber verdi.
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haberverdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine, polis, bomba imha ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha ekipleri incelemelerde buluyor.
Kaynak: DHA