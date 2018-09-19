İstanbul'da simit fiyatına zam geldi

5 yıldır zam talebi olduğunu söyleyen İSTESOB Başkanı Yılmaz, 25 kuruşluk zamma onay verdiklerini söyledi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Oda'nın yüzde 50'lik zam talebi olduğunu belirterek, "Simide 25 kuruşluk zamma onay verdik. 5 yıldır zam talepleri vardı. Bundan sonra her yılın başında fiyatlara düşük oranlarda artış söz konusu olacak" dedi.

25 KURUŞLUK ZAM

Zam kararı Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

İSTESOB Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Odanın, fiyatlarda artışa gidilmesi yönünde talebi oldu. Biz de, kalem kalem maliyetleri inceledik. Yaptığımız değerlendirme sonrası zam taleplerini kısmen karşıladık. Oda'nın zam talebi yüzde 50 seviyesindeydi. Biz bu oranı düşürdük. 1.5 liraya satılan simit 1.75 liraya satılacak" dedi.