İstanbul'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı!

Sultangazi’de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Sultangazi’de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1298. Sokak'taki semt pazarında, tezgah yeri nedeniyle esnaf arasında tartışma çıktı. Esnaf yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Silah kullanılan kavgada, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar