İstanbul'da şarbon alarmı başladı!

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 22 KİŞİNİN TETKİKLERİ POZİTİF ÇIKTI

NTV yayınında konuyu değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da 28 kişinin şarbon şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Güncel 01 Eylül 2018 23:51 Şarbon nedir? Şarbon virüsü belirtileri nelerdir? Şarbon nasıl bulaşır?Şarbon hastalığı aralıklarla gündeme gelen ve ölümle sonuçlanabilen durumlara getiren bir hastalık olarak biliniyor. Dünya üzerinde henüz ortadan kalkmasa da şarbon vakaları hızla azalmaktadır.

Hastaneye başvuranlardan 22 kişinin tetkiklerinin pozitif çıktığını belirten Pakdemirli, etlerin geldiği özel işletmenin karantinaya alındığını açıkladı.