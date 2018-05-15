İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar? İşte 2018 yılı yeni fiyatlar

İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar sorusu İstanbullu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. İstanbul'da ramazan pidesi 2018 yılı fiyatları haberimizde.

11 ayın sultanı Ramazan Ayı'na girmemizle birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar pide fiyatlarını merak etmeye başladı. Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi her akşam soframıza konuk oluyor. Bu nedenle merak edilen soruların başında İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar sorusu yer aldı. Fırıncılar Odası Ramazan öncesinde pide fiyatlarını vatandaşlara duyurmuştu. Fırıncılar Odası'nın yaptığı duyuruya göre 350 gram Ramazan pidesi İstanbul'da 2 buçuk liradan satılacak.

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ramazan'a girmeden önce Fırıncılar Odası İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar sorusuna açıklık getirmişti. 350 gram Ramazan pidesinin 2 buçuk lira olarak belirlendi. İstanbul'da satılacak olan 275 gramlık pide 2 lira, 350 gramlık pide 2,5 lira, 420 gramlık pide ise 3 liradan satılacak.

İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Ramazan aylarında müslümanlar iftar ve sahurlarda pide tüketmeyi oldukça seviyorlar. Ebatı ve çeşitleri değişen bu geleneksel lezzetin fiyatı da illere göre de farklılık gösteriyor. Ramazan pidesinin satış fiyatı çeşidine, gramına ve illere göre farklılık gösteriyor. Büyük küçük herkesin gözdesi olan Ramazan pidesinin fiyatlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi.

FIRINCILAR ODASI FİYATI VATANDAŞLARA DUYURDU

Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı. Örneğin Ankara'da geçen yıl 250 gram pide 1,5 lira iken, bu ramazanda Ankara'da 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

KİLOSU 7,2 LİRAYA GELİYOR



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.



RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazan pidesini kendisi yapmak isteyenler evde belirten malzemelerle de yapabilir. Bunun için aşağıdaki malzemeleri yanına peynir ve çörek otu takviyesiyle muhteşem bir ramazan pidesi yapabilirsiniz.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

RAMAZAN PİDESİ ÜZERİ İÇİN

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

Kaynak: AjansHaber