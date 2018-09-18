İstanbul'da okul çevrelerinde narkotik uygulaması
İstanbul'da bazı okulların çevresinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılışı dolayısıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimlerce okul güvenliğinin sağlanması amacıyla Pendik'teki Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Lisesi'nin önünde saat 08.00-16.00 arasında uygulama yapıldı.
ŞÜPHELİ ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI
Uygulama kapsamında şüpheli araçlarda arama yapılarak vatandaşlara kimlik sorgulamasında bulunuldu.
Kaynak: Ajanslar