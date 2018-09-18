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18 Eylül 2018 11:38 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2018 11:40

İstanbul'da okul çevrelerinde narkotik uygulaması

İstanbul'da bazı okulların çevresinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının açılışı dolayısıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da okul çevrelerinde narkotik uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimlerce okul güvenliğinin sağlanması amacıyla Pendik'teki Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Lisesi'nin önünde saat 08.00-16.00 arasında uygulama yapıldı.

İstanbul'da okul çevrelerinde narkotik uygulaması

ŞÜPHELİ ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Uygulama kapsamında şüpheli araçlarda arama yapılarak vatandaşlara kimlik sorgulamasında bulunuldu.

İstanbul'da okul çevrelerinde narkotik uygulaması


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: UygulamaOkulPendikPolis


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