İstanbul'da nikah fiyatları

Yazın geldiği şu günlerde nikah sezonu başladı. Peki İstanbul'da nikah fiyatları ne kadar? Sizin için derledik. Haberimizde...

Her insan doğası gereği yaşar büyür ve evlenir. Halk arasında ise yaz mevsimi nikah mevsimi olarak bilinir. Yazın mevsimi kuşattığı şu günlerde ise evlenen çift sayısı doğal olarak artmaya başladı. Gelin ve damatların telaşlı olduğu koşuşturmasının en yoğun olduğu bu zamanlarda bazı ufak detaylar hayat kurtarabiliyor. Nikah belgelerini ve İstanbul'da nikah fiyatlarını araştırma görevini biz üstlenerek sizlere bu telaşlı günlerinizde işinizi kolaylaştırmayı hedefledik. Peki İstanbul'da nikah fiyatları ne kadar? İlçesine göre çok değişiyor mu? İşte belediyelere göre nikah fiyatları...

İstanbul'da nikah fiyatları

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Hafta sonu 350 TL,

Pazartesi, Salı 100TL,

Çarşamba, Perşembe ve Cuma 200 TL;

ESENYURT BELEDİYESİ

Hafta içi 100 TL,

Hafta sonu 150 TL

ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Hafta içi 163 TL,

Başka ilçede oturup Ataşehir Belediyesi'nde nikah kıydırmak istiyorsanız 200 TL.

Hafta sonu 303 TL

Başka ilçede oturuyorsanız 678 TL

BAĞCILAR BELEDİYESİ

Hafta içi 120 TL

Hafta sonu 300 TL

FATİH BELEDİYESİ

Hafta içi 98 TL,

Hafta sonu Ali Emiri Kültür Merkezi 183 TL,

Tahtakale 250 TL

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Hafta içi 120 TL,

Hafta sonu 500 TL

AVCILAR BELEDİYESİ

Hafta içi 160 TL,

Hafta sonu 350 TL

KADIKÖY BELEDİYESİ

Hafta içi A salonu 268 buçuk TL,

B salonu hafta içi 9.00 ile 11.45 saatleri arası 118 buçuk TL,

Törensiz 183 buçuk TL,

Hafta sonu 588 buçuk TL,

Yabancı uyruklu 768 buçuk TL,

Kokteyl salonunda nikah kıydırmak 918 buçuk TL

BEYOĞLU BELEDİYESİ

Hafta içi 100 TL,

Hafta sonu 240 TL.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

Hafta içi 168 buçuk, hafta sonu 250 lira, ilçe içi 358, ilçe dışı 458 lira.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

Hafta içi 200 TL,

Hafta sonu 365 TL

BAKIRKÖY BELEDİYESİ

Hafta içi nikah kıyılmıyor

Hafta sonu 298 buçuk TL

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Hafta içi 150 TL,

Hafta sonu 250 TL

Peki başvuru için gerekli belgeler hangileri?

Evlendirme Akdi İçin Gerekli Olan Belge ve Bilgiler

1. Nüfus Cüzdanı Asılları, ( T.C. kimlik numaralı, en son medeni hali işlenmiş, resimli, on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olacak.)

2. Aile Hekimi tarafından düzenlenmiş Evlilik İçin Sağlık Raporları, (Sağlık raporunda 'akdeniz anemisi' yapıldığına dair ibarenin bulunması zorunludur),

3. Fotoğraflar, (Son altı ay içinde çekilmiş beşer adet)

4. Başvuru yapılabilmesi için çiftlerden birinin, adrese dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminde Küçükçekmece'de ikamet kaydının olması, ilçe dışında ikamet edenlerin müracaatlarında ise ikamet ettikleri ilçenin evlendirme memurluğunca düzenlenmiş izin belgesi ve üçer fotoğrafla başvurmaları gerekmektedir.

5. On yedi yaşını bitirmemiş olanlar için; Aile Mahkemesinden alınmış, Evlenme İzni Kararı ibraz edilmelidir. (Karar kesinleşmiş olmalıdır.)

6. On yedi yaşını bitirmiş, on sekiz yaşını bitirmemiş olanlar için: Küçük olan eşin anne ve babası başvuru sırasında kimlikleriyle ve şahsen bulunmalıdır veya noterden muvafakatname ve aile kaydı getirilmelidir.

7. Kadının daha önceki evliliği sona ermiş ise; kesinleşme tarihinden itibaren üçyüz gün geçmiş olması belgelenmelidir veya mahkemeden kesinleşmiş İddet Müddetinin Kaldırılması kararı getirilmelidir.

8. Çiftlerin 09.00 ile 14:00 saatleri arası, birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayanların nikah memurluğumuzdan ayrıca bilgi almaları gerekmektedir.

10. Hazırlanan evrakların yasal geçerlilik süresi altı aydır. ( Nikah günü alınırken teslim edilen evrakların nikah tarihinden en fazla 5,5 ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

11. Kızlık soyadı kullanılmak isteniyorsa müracaat anında dilekçe ile belirtilmelidir.

12. Nikâhtan yarım saat önce iki adet şahidin hazır olması gerekmektedir. Şahitlerin T.C. kimlik numaralı Nüfus cüzdanları yanında olmalı, anne ve baba dışında kimselerden, on sekiz yaşını geçmiş, nikâhı kıyılan çiftin tanıdığı kimseler olmalıdır.

Kaynak: AjansHaber