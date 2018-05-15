İstanbul'da nerelere Ramazan çadırı kurulacak? İftar çadırları nerede?

İstanbul'da nerelere Ramazan çadırı kurulacak sorusu İstanbullu vatandaşlar tarafından merak edildi. İftar çadırları nerede sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının gelmesiyle iftar çadırları da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başlayacak. Binlerce Müslüman bir araya gelerek orucunu beraber açacak ve iftar öncesi dua edecek. Ramazan ayı denince akla ilk gelen şeylerden birisi de iftar çadırıdır. İftar çadırları her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da yine yoksullara aş kapısı olmaya devam edecek. Müminler bir araya gelerek iftarlarını beraber açacaklar. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merak ettiği soruların başında İstanbul'da nerelere Ramazan çadırı kurulacak yer aldı. İftar çadırları Osmanlı'dan günümüze gelen en güzel Ramazan adetlerinden birisidir. İftar çadırları nerede sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İSTANBUL'DA NERELERE RAMAZAN ÇADIRI KURULACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşları büyük bir heyecan sardı. Milyonlarca vatandaş 11 Ayın sultanı Ramazan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. İstanbullu vatandaşlar İstanbul'da nerelere Ramazan çadırı kurulacak sorusunun yanıtını merakla internette arıyor.

İFTAR ÇADIRLARI NERDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İftar Çadırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği sokak iftarı ve ramazan programları, Yenikapı Sahili, Beyazıt Meydanı, Kitap Fuarı ve Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanlarında düzenleniyor. Etkinlikler hakkında güncel bilgileri, belediyenin ramazan özel olarak hazırladığı İstanbul'da Ramazan sayfasından takip edebilirsiniz.

Üsküdar Belediyesi İftar Çadırı

Üsküdar Belediyesi, bu yıl yapılan meydan çalışmaları nedeniyle iftar çadırının adresini değiştirdi. Üsküdar Evlendirme Dairesi bahçesinde kurulan iftar çadırında konuklarını ağırlamaya devam eden belediye, aynı zamanda Üsküdar'ın 11 farklı mahallesinde ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapıyor. Üsküdar'da hangi gün, nerede iftar olacak merak edenler, belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden detaylara ulaşabilir.

Beşiktaş Belediyesi İftar Çadırı

Beşiktaş Belediyesi bu yıl da ramazanı dolu dolu bir etkinlik programıyla karşılıyor. Ortaköy Meydanı'nda kurulan masalarda vatandaşlar muhteşem boğaz manzarası eşliğinde iftar yapabiliyorlar. İftar sonrasında ise meydanda kurulan sahnede yine çeşitli Ramazan eğlenceleri gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen sokak iftarlarının hangi gün, nerede olacağını öğrenmek isteyenleri belediyenin resmi internet sitesine doğru da alabiliriz.

Bayrampaşa Belediyesi İftar Çadırı

Bayrampaşa Belediyesi, 13 yıllık geleneği "Bereket Konvoyu"nu bu yıl da bozmuyor. Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanları ziyaret eden bu iftar konvoyu, farklı ülke ve şehirlerde iftar veriyor.

Aynı zamanda Bayrampaşa'da yaşayanları da unutmayan Bayrampaşa Belediyesi, dokuzuncu yılında da "komşuluk iftarları"na devam ediyor ve Ramazan ayı boyunca ilçedeki 11 mahallede toplam 20 noktada iftar sofrası kurulması planlanıyor. İftar sofralarının nerelerde kurulacağı ile ilgili bilgilere Bayrampaşa Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından günlük olarak ulaşılabilirsiniz.

Şişli Belediyesi İftar Çadırı

Şişli Belediyesi, bu yıl her gün farklı bir mahallede iftar vererek konuklarını ağırlıyor. Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği ilçede her gün değişen etkinlikleri ve iftar alanlarını takip etmek için Şişli Belediyesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fatih Belediyesi İftar Çadırı

Fatih Belediyesi'nin iftar çadırı noktası ise her yıl olduğu gibi bu yıl da tabii ki Sultanahmet. Sultanahmet Meydanı'nda 15 bin kişiye hizmet veren devasa iftar çadırının yanı sıra belediye, Türkiye'de ilk kez 2005 yılında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başlattığı "sokak iftarları" kültürünü de devam ettiriyor ve her gün farklı bir mahallede halka iftar yapma imkanı sağlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi İftar Çadırı



Zeytinburnu Belediyesi ise 4 meydan, 11 sokak ve mahallede 50 bin vatandaşa iftar yemeği ikram etmeyi planlıyor. Bu yıl ayrıca kültürel etkinliklerin de arttırıldığı güncel etkinlik rehberine ulaşmak ve mahalle iftarlarının hangi gün nerede gerçekleşeceğini öğrenmek için Zeytinburnu Belediyesi'nin resmi internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Ataşehir Belediyesi İftar Çadırı

Ataşehir Belediyesi bu hafta mahallelerde vereceği iftarlara ek olarak "Hızır İftar Servisi" de veriyor. Hızır İftar Servisi sayesinde belediye, iftarını çalışırken açmak zorunda kalan, başta şantiye, park ve metro gibi inşaat alanlarında çalışanlar olmak üzere işçilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere Hızır sofrası kuruyor. Böylece iftar saatinde çalışanlar ve yolda olanlar bu sofralarda iftarlarını açabiliyor. Bunun dışında ramazan boyunca 17 farklı mahallede iftar sofraları kuracak olan Ataşehir Belediyesi'nin günlük etkinlik programlarından haberdar olmak isteyenler Ataşehir Belediye'nin resmi internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından duyuruları takip edebilirler.

Kartal Belediyesi İftar Çadırı

Kartal Belediyesi, ramazan boyunca 10 farklı noktada iftar yemekleri ikram ediyor. Ramazan boyunca binlerce kişiye hizmet vermeyi amaçlayan belediye, bu yıl iftar verilecek yerleri ise Yakacık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi, Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin bulunduğu bölgenin bahçesi, Çavuşoğlu Spor Kompleksi, Yunus Mahallesi Muhtarlık yanı, Cumhuriyet Mahallesi Şeyh Edibali Camii, Esentepe Sağlık Ocağı bahçesi ve Cevizli top sahasının yanı olarak belirledi. Ayrıca ilçede Atalar Mahallesi (Hanımeli Parkı), Yukarı Mahalle (Kartallı Kazım Meydanı), Cevizli Çınar Caddesi (Saraylar Caddesi tarafı), Kordonboyu Mahallesi (Kartal Meydanı), Yalı Mahallesi (Tufan Sokak) ve Soğanlık Park (Megapol Hastanesi yanı)'ta da sokak iftarları verilecek. Bu iftar sofralarının yanı sıra Kartal Belediyesi, Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin bulunduğu bölgenin bahçesine kuracağı çadırda sahur yemeği de verecek.

Sarıyer Belediyesi İftar Çadırı



Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar çadırları bu yıl da ilçenin farklı mahallelerinde düzenleniyor. Belediyenin "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri" kapsamında her yıl olduğu gibi İstinye Eski Tersane Bölgesi'ndeki "Sevgi, Barış, Huzur ve Hoşgörü Alanı" olarak bilinen yerde sosyal, kültürel ve sanatsal gösteriler de tüm coşkusuyla düzenlenmeye devam ediyor. Çadırlar hangi gün, nerede öğrenmek için belediyenin sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz.

Bakırköy Belediyesi İftar Çadırı

Bakırköy Belediyesi, bu yıl her akşam yaklaşık 10 bin kişiye iftar vermeyi planlıyor. Bakırköy Belediyesi Fildamı Gösteri Merkezi ve Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iftar yemekleri sunacak olan belediye, her akşam farklı bir mahallede sokak iftarları da düzenliyor.Ayrıca iftar saati yolda olacaklar için de dönüşümlü olarak Bakırköy’deki metro, metrobüs ve deniz otobüsü istasyonlarında da iftar yemekleri sunulduğunu söylemeden geçmek olmaz.

Gaziosmanpaşa Belediyesi İftar Çadırı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bu yıl mahalle iftarlarıyla ramazanı karşılıyor. Karadeniz, Mevlana, Kazım Karabekir ve Karayolları Mahalleleri gibi toplam 11 farklı yerde mahalle iftarı düzenleyecek olan belediye, iftar sonrası eğlenceleri düzenlemeyi de ihmal etmiyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin iftar sonrası için düzenlediği etkinlikleri takip etmek için belediyenin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.