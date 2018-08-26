İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi

Metro İstanbul, Beşiktaş ve Galatasaray maçları sebebiyle bugün ve yarın seferlerin 01.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, bugün ve yarın oynanacak maçlar dolayısıyla tüm hatlarda seferlerini saat 01.00'e kadar uzattı.

SEFERLER 01.00'E KADAR UZATILDI

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."

Kaynak: Ajanslar