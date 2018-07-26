İstanbul'da metro seferleri normale döndü

Dün İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu su baskını olması nedeniyle yapılamayan metro seferleri bugün normale döndü.

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu.

ÇALIŞMALAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı.

NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır." denildi.

Güncel 25 Temmuz 2018 15:59 İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle metro seferleri durduİstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

Kaynak: Ajanslar