İstanbul'da metro seferleri iptal!

İBB, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları sebebiyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü-Yenikapı arası seferler yapılamadığını duyurdu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler yapılamıyor.

TELEFERİK HATLARI İŞLETMEYE KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka- Taşkışla Teleferik Hattı ve TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda araç arızasından dolayı Yenikapı'dan seferler tehirli olarak yapılmakta.

Kaynak: Ajanslar