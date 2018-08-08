İstanbul'da görülen hortum vatandaşları korkuttu!

Yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde çıkan hortum kameralara yansıdı. Yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

HORTUM NEDİR?



Hortum; Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına göre; Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönüp buluttan yeryüzüne uzanan sütun biçiminde oluşan, alanı dar bir fırtına türü.Kubbealtı Lugatına göre ise; Birden ve hızlı sütun şeklinde yükselen su veya havanın meydana getirdiği alanı dar bir nevi siklon.

HORTUM NASIL OLUŞUR?



Hortumun oluşma süreci çok karışıktır ve bugüne kadar bilimsel bir açıklama sunulamamıştır. Ancak en çok kabul gören teoriye göre; Dar bir alanda ani basınç değişikliğiyle meydana gelir. Sıcak hava kütlesinin üzerine soğuk hava kütlesinin çıkmasıyla, sıcak havanın yoğunluğu daha düşük olduğundan, sıcak hava hızla soğuk havanın içine doğru yükselir. Bu durum basıncı hızla azaltır. Sıcaklık ve basınçtaki bu ani değişiklik kısa zamanda şiddetli bir rüzgar oluşturur. Hava yükseldikçe rüzgarın hızı artar ve kuvvetli bir girdap halini alır. Tıpkı bir dondurma külahı gibi dönerek yükselir. Hızla yükselen sıcak hava soğuduğu için içindeki su buharı yoğunlaşır ve gri renkteki hava kütlesi hortum görünümünü alır.

HORTUMUN HIZI KAÇ KM'YE ULAŞIR?



Bir hortumun yakınlarında rüzgarın hızının saatte 500-700 km’yi, dikey akımlarınkinin ise saatte 350 km’yi bulduğu tahmin edilmektedir. Bu güçlü yatay hava akımları ağaçları kökünden söker, evleri yıkar; sonra dikey hava hareketi de yıkılanları havaya uçurur.

Kaynak: AA