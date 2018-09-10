İstanbul'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı

Gözaltına alınacak isimlerden 18'inin FETÖ imamı, 71'inin asker olduğu belirtildi.

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran askerlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

71'İ ASKER

İstanbul Başsavcılığının talimatı üzerine bir kısmı muvazzaf 71 asker ve 18 FETÖ imamı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bu sabah adreslere baskın düzenledi. Şüphelilerin bir bölümü gözaltına alınırken operasyonun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar