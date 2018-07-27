İstanbul'da feci kaza: 2 yaralı var

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

2 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4. kilometresinde Ankara istikametinde seyreden A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Yoldaki diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü A.K. ile yanındaki kişi, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü A.K. arkadaşlarının yardımıyla, diğer yaralı ise ambulansla çevredeki hastanelere ulaştırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Ajanslar