İstanbul'da dolu yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Saat 15.00 ile 18.00 arasında dikkat çekilirken dolu yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuş, saat 15-18 arasına dikkat çekilmişti. Beklenen yağış başladı. Şiddetli yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olurken Bayrampaşa'da ise yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Meteoroloji yetkililerine göre yağışların saat 18'e kadar devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporunda İstanbul için sağanak yağış beklendiği bildirilmiş, bugün saat 12.00 - 18.00 saatleri arasında sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yurdun bazı kesimlerinde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların araçlarının üzerini kapatmaya çalıştığı, bazılarını ise önceden tedbir alarak araçlarını doludan korumak için örttüğü görüldü.

Yaşam 27 Temmuz 2018 08:23 Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı dahaMeteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısına göre bugün İstanbul'da saat 12.00 ile 18.00 arasında sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar