İstanbul'da denize helikopter düştü

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Bostancı semtinde denize helikopter düştü.

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi'nde sahile yakın bir bölgeye düşen helikoptere, olay yerine giden balıkçılar ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre kaza yapan helikopterden 2 kişi kurtarıldı.

Düşen helikopterin özel sektöre ait olduğu belirtilirken, yaralı kurtulan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...