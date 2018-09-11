İstanbul'da dehşet anları: Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

İstanbul Kartal'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. İlçenin en işlek caddesinde onlarda kişinin gözleri önündeki dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Silahlı saldırı önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut'a elindeki pompalı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş açtı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar