İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Tutuklanan 4 kişi arasındaki flaş isim!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, terör örgütünün öldürüldüğü açıklanan ve sözde sorumlularından olan Batıraşvili'nin eşi Seda D'nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

16 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Söz konusu soruşturma kapsamında, 4 Temmuz'da Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.B, B.S, A.D, L.T. ve S.K'yı gözaltına aldı.

SEDA D. DE GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan şüphelilerden S.K'nın, örgütün sözde sorumlularından olan ve Irak'ta öldürüldüğü açıklanan Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, B.S, U.B, L.T. ve Seda D. tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA