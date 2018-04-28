İstanbul'da büyük FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda , hakkında gözaltı kararı verilen 103 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, hakkında gözaltı verilen 103 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içeriklerinden yola çıkarak, örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan 'izdivaç' abi ve ablaları ile evlilikleri sağlanan ve 'katalog' olarak isimlendirilen 103 örgüt üyesinin yakalanması için operasyon başlattı.

İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane olmak üzere 36 ilde 63 kişi yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanlar arasında Aydın Jandarma KOM Şube Komutanı, eşi, bir üsteğmen ve komiser yardımcısının da bulunduğu bildirildi.

Kaynak: ajanslar