İstanbul'da bir lunapark faciası daha yaşandı

İstanbul Pendik’te bulunan bir alışveriş merkezindeki lunaparkta oyuncak, 19 yaşındaki lunapark çalışanına çarptı. Bu olay sonucunda genç, olay yerinde hayatını kaybetti. ​

Pendik'te bulunan bir AVM'de bir lunapark faciası daha yaşandı. Lunaparkta bulunan oyuncağın çalışana çarpması sonucu genç olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik’te bulunan bir AVM’de yaşandı. İddiaya göre, lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Y.H., ‘Roket’ adı verilen oyuncağın yanından geçerken bir anda çarpması sonucu ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar