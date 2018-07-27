İstanbul'da bir bina daha yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı!

İstanbul Sancaktepe'de şiddetli yağışın ardından 3 katlı bir binanın yanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Sancaktepe'de saat 18.00 sıralarında Fatih mahallesinde etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.

BİNA SAKİNLERİ KORKU YAŞADI



Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

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Kaynak: Ajanslar