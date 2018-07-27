İstanbul'da bir apartman dairesinde çuval içerisinde ceset bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı alınması üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

Avcılar'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar