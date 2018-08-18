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18 Ağustos 2018 10:21 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2018 10:26

İstanbul'da bayram öncesi sahte para operasyonu!

İstanbul'da aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen ve sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlandığı belirlenen adreslere jandarma tarafından baskın düzenlendi.

İstanbul'da bayram öncesi sahte para operasyonu!

Jandarma ekipleri, Fatih'te terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları  yönünde bilgi aldı.

Şüphelilerin Fatih'te bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden jandarmaekipleri baskın yaptı.

Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu

İRAN RİYALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda T.G. sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı. Baskında yaklaşık 13 bin adet  500 bin'lik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon sahte TL, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu

Operasyonda yüklü miktarda sahte İran riyalinin ele geçirilmesi dikkat çekerken, son dönemde İranlı vatandaşların İstanbul'da turizm amaçlı yoğun olarak bulunmaları sebebiyle, sahte basılan İran Riyalinin kolay anlaşılamayacağını düşünen kalpazanların bu para birimini tercih ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI YAPILDI

Gözaltına alınan  T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak  cezaevine gönderildi.  Öte yandan jandarma,  Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için, özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Jandarmadan bayram öncesi sahte para operasyonu


Kaynak: DHA

Etiketler: Sahte para


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