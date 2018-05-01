İstanbul'da 49 gözaltı
1 Mayıs'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplam 49 gösterici gözaltına alındı.
detaylar geliyor...
Kaynak: Ajanslar
detaylar geliyor...
Kaynak: Ajanslar
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