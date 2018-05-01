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01 Mayıs 2018 13:05 | Son Güncelleme: 01 Mayıs 2018 13:07

İstanbul'da 49 gözaltı

1 Mayıs'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplam 49 gösterici gözaltına alındı.

İstanbul'da 49 gözaltı

detaylar geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 1 mayısİstanbul49 gözaltı


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