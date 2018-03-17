İstanbul'da 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.



Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde: Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım, Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri, Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri, Avcılar: Tahtakale Mahallesi, Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.

Kaynak: Ajanslar