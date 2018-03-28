İstanbul'a pazar günü 'yaz sıcağı' geliyor

Meteorolojinin İstanbul için son hava durumu tahminlerine göre, 1 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı artacak. Pazar günü İstanbul'da sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, İstanbul'da Nisan ayının ilk günü 'yaz sıcaklığı' yaşanacak. İstanbul'da 31 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığının 18 derece, 1 Nisan Pazar günü ise hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.

Günlerdir devam eden yağışlı hava da yarından itibaren İstanbul'u terk edecek.

Öte yandan sıcaklığın 21 dereceyi göstereceği tahmin edilen pazar günü İstanbul'da yağış bekleniyor.

Ankara için de uyarı yapıldı

Öte yandan Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Ankara ve çevresinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar