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Gündem 07 Nisan 2018 - 09:24
Aykut Erdoğdu, "Ben önümüzdeki dönemde partimle konuştuktan sonra eğer bu seçimi kazanabilecek aday adaylardan biri olabilirsem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.