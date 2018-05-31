İstanbul Valiliği'ni işgal davasında karar çıktı

Darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen askerlerin yargılandığı davada, 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerinde bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.

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Kaynak: Ajanslar