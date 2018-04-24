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24 Nisan 2018 11:34 | Son Güncelleme: 24 Nisan 2018 11:38

İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 6'sı yakalandı.

İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

9 GÖZALTI KARARI
İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlılardan 6’sı gözaltına alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: FETÖ/PDYİstanbul Üniversitesi


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