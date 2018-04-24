İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu!
İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 6'sı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
9 GÖZALTI KARARI
İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Zanlılardan 6’sı gözaltına alındı.
Kaynak: Ajanslar