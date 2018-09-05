İstanbul Uluslararası Su Sporları Festivali hafta sonu başlıyor!

Yarış, konser gibi birçok etkinliği bir arada sunan festivalde 7’den 70’e herkes keyifli bir hafta sonu geçirecek.

Yarış, konser gibi birçok etkinliği bir arada sunan festivalde 7’den 70’e herkes keyifli bir hafta sonu geçirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenleyeceği İstanbul Su Sporları Festivali, 8-9 Eylül tarihleri arasında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştirilecek.

Festival, hem sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterecek hem de İstanbulluların keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan tanıyacak. İstanbul Su Sporları Festivali’ne; Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130’u yabancı uyruklu olmak üzere 2500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek.





Festivalde, 9 ayrı branşta ulusal ve uluslararası yarışlar ve turnuvalar düzenlenecek. Uluslararası Su Sporları Festivali’nde; yüzme yarışı, dragon boat yarışları, kürek yarışı, yelken yarışı, sualtı yarışı, fly board şampiyonası, su jeti şampiyonası, çocukların ve engellilerin de su sporlarında kendilerini gösterdikleri monopalet yarışı ve su topu branşında uluslararası yarışmalar gerçekleştirilecek.

7’DEN 70’E HERKES KEYİFLİ BİR HAFTA SONU GEÇİRECEK



7’den 70’e herkesin keyifli vakit geçireceği festivalde, sporcular yarışırken İstanbullular ise tüm bu yarışları ücretsiz takip edebilecek, birbirinden renkli etkinliklere katılabilecek. Extreme su sporları gösterileri, yarışmalar, konserler, canlı müzikler, sahne etkinlikleri, deniz üstü eğlenceleri, kara etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle 4. Uluslararası Su Sporları Festivali, 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Sabah 09.00’da başlayan etkinlikler akşam 21.00’a kadar sürecek.

Festival kapsamında 8 Eylül Cumartesi günü Yusuf Güney ve 9 Eylül Pazar günü ise Erdem Kınay - Merve Özbey konserleri düzenlenecek.

Konserlere ücretsiz katılım için https://online.spor.istanbul/maraton/aquas/visitorAqua

internet sitesindeki formun doldurulması yeterli. Dileyen vatandaşlar festival alanı giriş noktasında bulunan kayıt noktasından da kayıt olabilecekler.

Festival hakkında detaylı bilgi edinmek için https://www.susporlarifestivali.istanbul/ sitesini ziyaret edilebilir.

Kaynak: Ajanslar