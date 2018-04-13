İstanbul Ticaret Odası yeni başkanını seçiyor

9 Nisan 2018’de yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri ile oluşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 20. Dönem Meclisi, Oda'nın dört yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için bir araya geliyor.

9 Nisan 2018’de yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri ile oluşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 20. Dönem Meclisi, Oda'nın dört yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için bir araya geliyor.

İTO'nun İstanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçecek.

14 Nisan 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçim, saat 13.00’te başlayacak.

İŞ DÜNYASININ DİNAMOSU

Bu yıl 136. yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri üretiyor.