İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonu

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Mart'ta İstanbul, Bursa, Ankara, Adıyaman ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen İSKİ çalışanı, vergi müfettişi, öğretmen, bilgisayar mühendisi ile endüstri mühendisinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.