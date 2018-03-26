İstanbul Levent'de silahlı saldırı

İstanbul Levent'de silahlı saldırı da iki kişi yaralanadı... Olay saat 11 sularında Levenet'de bir kafede gerçekleşti...

İstanbul Levent'de üç kişi arasında yaşanan tartışmada silahlar konuştu... Olay saat 11 sularında Levent'de bir kafede gerçekleşti... Üç kişiniin arasında büyüyen tartışma silahlı kavga ile sonuçlandı... İki kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı... Edinilen bilgiye göre aralarında husmet bulunan Aytekin K. ve Süleyman Kutay bir kafenin önünde karşılaştıalar. Tartışmaya başlayan şahıslardan Aytekin K. silahını çıkararak ateş etti... Olay yerinde Süleyman Kutay ayağından vurularak yaralanırken olay ile alakası olmayan kafe çalışanı Kerem Kaya'da boynundan vurularak yaralandı...

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA