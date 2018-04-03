İstanbul Lale Festivali başladı

İBB'nin düzenlediği 13. İstanbul Lale Festivali başladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 13. İstanbul Lale Festivali’nin açılışında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’a tamamı yerli 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini belirterek, “Lale Festivali kapsamında hem İstanbulluları lale ile buluşturduk. Hem köylülerimizi lale üreticisi yaptık, iş ve ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda lale anavatanı İstanbul’dan ihraç edilir konuma gelmiş oldu” dedi.

İSTANBUL Emirgan Korusu’nda gerçekleşen 13. Lale Festivali'nin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Eşi Hatice Uysal ile İstanbul Valisi Vasip Şahin‘in yanı sıra; Özbekistan, Tunus, Lübnan, Tataristan ve Cezayir Başkonsolosları ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Büyükelçisi ile bazı ilçe belediye başkanları İBB Bürokratları, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’dan dünyaya yayılan lalenin 13 yıl öncesine kadar İstanbullular için ismi duyulan, resmini görülen bir çiçekten ibaret olduğunu belirterek, “Lale bu festivallerle inşallah İstanbul’umuza dönmüş oldu” dedi.

"LALE FESTİVALİ’NİN ARDINDAN ÇİÇEK FESTİVALİ GELECEK"

18. yüzyılda İstanbul’da 1588 lale çeşidinin olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, şu anda İstanbul ve Türkiye’de ekimi yapılan 125 çeşit lalenin bu rakamın onda birine dahi erişemediğini söyledi.

Lale Vakfı’nın bütün lale çeşitlerinin yeniden hayat bulması adına önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Uysal, “Baharın başlangıcı anlamına gelen ve hayatı güzelleştiren lalenin geçmişteki çeşitlerinin devamı inşallah bu çalışmalarla gelecek. Bundan sonra lale İstanbul’un ayrılmaz bir parçası olacak ve ismi İstanbul ile aynı manaya gelecek diye duada bulunuyorum. 1-30 Nisan arasındaki Lale Festivalimiz devam edecek. İnşallah şehrimizin kaybolan güzelliklerini ortaya çıkartmak adına 1-30 Mayıs arasında da çiçek festivalimiz olacak. İstanbul’da her sene çiçek festivali yapacağız. İstiyoruz ki şehrimizin her noktasında ve bütün balkonlarda çiçekler olsun” diye konuştu.

İstanbul’daki parklarda, bahçelerde lale ve çiçeklerle çok güzel peyzaj örnekleri yapıldığını hatırlatan Uysal, Emirgan Parkı’na 125 ayrı türde 3,5 milyon lale diktiklerini, İstanbul’un tamamındaki park, bahçe, meydan ve cadde kenarlarına da 30 milyon lale dikildiğini belirten Uysal, lale ve çiçek üreticilerinin dünyaya ihracat yapmaya başladıklarını dile getirdi.

"DİKİLEN LALELERİN TAMAMI YERLİ"

Bugün itibariyle 125 çeşit lalenin tamamının yerli ve milli olduğunu, lalelerin İstanbul’un köyleri ile bazı illerde yetiştirildiğini vurgulayan Uysal, lale dikimi ve Lale Festivali’nin maliyetinin 10,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Uysal, “Lale Festivali kapsamında hem İstanbulluları lale ile buluşturduk. Hem köylülerimizi lale üreticisi yaptık, iş ve ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda laleyi anavatanı İstanbul’dan ihraç eder konuma getirmiş olduk. Ancak 1720’li yıllarda İstanbul’da 1588 çeşit lale olduğunu düşünürsek, daha yapmamız gereken çok iş var” şeklinde konuştu.

13 Lale Festivali kapsamında geleneksel sanata ve sanatçılara özel bir yer ayrıldığını, ressamların ve kaligrafi sanatçılarının lale motifli performanslarını sergilediğini, lale temalı sergiler açıldığını ve yine lale konulu fotoğraf yarışması düzenlediklerini anlatan Uysal, İstanbulluları fotoğraf yarışmasına, Lale Festivali etkinliklerine ve 11 Nisan’da Sultanahmet’te gerçekleşecek Lale Halısı Açılış Törenine davet etti.

VALİ ŞAHİN’DEN BAŞKAN UYSAL’A ‘YEŞİL’ TEŞEKKÜRÜ

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de Lale Festivalinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve ekibine teşekkür etti. Lalenin Türk kültür ve sanatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Vali Şahin, lalenin aynı zamanda ilahi aşkı temsil eden bir çiçek olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu kadim kültürü yaşatmak adına 13 yıldır çok önemli çalışmalar yaptığını, lale bahçelerinin cennet bahçeleri gibi olduğunu ifade eden Şahin, İstanbul’dan dünyaya yayılan lalenin en çok Anadolu’ya ve İstanbul’a yakıştığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda çok ciddi ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Şahin, Mayıs ayında yapılacak çiçek festivaliyle İstanbullulardaki çiçek şuurunun daha arttırılacağına inandığını söyledi.

Törende konuşmaların ardından Başkan Mevlüt Uysal ve Vali Vasip Şahin, çocuklarla birlikte lale yapraklarından üretilen pastayı kesti.

Daha sonra basın mensuplarıyla Emirgan Korusu’ndaki lale bahçelerini gezen Uysal ve Şahin, fotoğraf makinesiyle festivalin ilk lale fotoğraflarını da çekti.

Kaynak: AA