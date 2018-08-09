İstanbul'da 'Kurt Kapanı-21' uygulaması ile 27 kişi yakalandı!

İstanbul'un tüm ilçelerinde hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı-21' operasyonunda, 7 bin 657 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 27 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ettiği, kent genelindeki operasyon 15.00-16.00 arasında gerçekleştirildi.

2 BİN 400 PERSONEL GÖREV YAPTI



Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 178 noktada 2 bin 400 personelle uygulama ve denetim yapıldı.

7 BİN 657 KİŞİNİN GBT SORUGUSU YAPILDI



Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı, yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerleri denetlendi.

Kurt Kapanı-21 operasyonunda, 7 bin 657 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Denetimlerde 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Uygulamada, bin 870 aracın kontrol edildiği, 91 araca işlem yapıldığı, 23 aracın trafikten men edildiği, araç sürücülerine 48 bin 542 lira ceza kesildiği bildirildi.

Kaynak: AA