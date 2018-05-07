İstanbul için sel uyarısı var mı? İstanbul'da sel ile ilgili son durum...

İstanbul için sel uyarısı var mı sorusu artan yağışların ardından merak konusu oldu. İstanbul'da sel ile ilgili son durum Ajanshaber.com'da.

İstanbul için sel uyarısı var mı sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji tarafından İstanbul'daki hava durumu tahminleri paylaşıldı. Meteoroloji raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. İzmir, Ankara ve İstanbul'da sağanak yağışlar kendini belli edecek. İstanbul'da sel uyarısı ile ilgili meteorolojiden henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul'un hava durumuna dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İSTANBUL İÇİN SEL UYARISI VAR MI?

Meteoroloji son olarak duyurduğu raporunda yurt genelinde yağışların hakim olduğunu açıkladı. Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün sağanak yağışlar etkili olacak.

İSTANBUL'DA SEL OLACAK MI?

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Yağışlar nedeniyle ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir’in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi’nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Kaynak: AjansHaber