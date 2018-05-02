İstanbul Gençlik Festivali başladı!

İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde kapılarını açan 3. İstanbul Gençlik Festivali’nin (İGF) açılışına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, İGF Organizasyon Komitesi Başkanı Taha Ayhan ile binlerce genç katıldı.

BAŞKAN UYSAL; “İGF VAZGEÇİLMEZ BİR FESTİVALE DÖNÜŞECEK”

Festivalin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu ve Yenikapı Etkinlik Alanının gençler adına kullanılmasının kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, “Bu yıl üçüncüsünü yaptığımız Gençlik Festivali, önümüzdeki yıllarda İstanbul ve ülkemiz adına vazgeçilemez bir festivale dönüşecek. Gençlerimize diyorum ki; Bu festivalde atılan enerjilerin yerine bilgi toplama imkanı var. Hayırlı olsun.” dedi.

“Gençlerimizin ufku ve dünyaya bakışı ne kadar genişse, geleceğimiz de o kadar emin ellerdedir” ifadesini kullanan Başkan Mevlüt Uysal, “İstanbul Gençlik Festivali herhangi bir festival değil. Gençlerimiz burada kendi konumunu, ülkemizin konumunu ve dünyanın geldiği noktayı kıyaslama imkanı bulacak.” dedi.

Festivaller genelde eğlenmek ve enerji atmak üzerine kurgulandığına dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, “Festivalimizde gençler hem enerji atma imkanı bulacak. Hem de ‘Dünyada teknoloji nereye gidiyor? Ülkemizdeki kuruluşlar bu konuda hangi aşamada? Gelecekte ülkemiz hangi konumda olmalı? Gençlerimiz gelecekte hangi konumda olabilir?’ bu soruların cevabını bulacaklar. Bu festivalde gençlerimizin kendisini dünyayla kıyaslama imkanı ortaya çıkacak.” diye konuştu.

İstanbul Gençlik Festivali’ne destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getiren Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sene festivalimize sponsor kuruluşlarımız da yakın ilgi gösterdi. Destek olmakla kalmadılar, kurumlarının gelecekteki durumunu ortaya koyma adına burada stantlar açtılar. Herhalde festivalimize en büyük katkı budur. Sponsor kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Stantlarda firmalarımız dünyadaki en son teknolojilerle yapılan, hatta belki ilk defa yapılan ürünlerini sergiliyor. Bütün bunlar festivalimize ayrı bir renk katıyor. Festivalimizin geleceğini çok daha değerli kılıyor.”

BAKANLAR İLE BİLAL ERDOĞAN’DAN İBB’YE TEŞEKKÜR

Açılış töreninde konuşan Bakanlar Osman Aşkın Bak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile Bilal Erdoğan da festivale ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sponsorlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin hem siyasette hem diğer alanlarda önünün açılması için pek çok adım attığını belirterek, “Festival her yıl gelişerek devam ediyor. Türkiye’nin gençleri heyecan ve enerji dolu. Geleceğimizin teminatı gençlere güveniyoruz.” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, “Bu yılki festivalde Bakanlık olarak ilk defa biz de varız. Türkiye’de 16 yılda önemli dönüşümler yaşarken gençler ve çocuklar için yaptığımız hizmetlerde de kıymetli dönüşümler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan da festivalin her yıl zenginliğine zenginlik kattığını, gençlerin festivalin düzenlenmesinde büyük emekleri olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nin gençliğin buluşması noktası olacağını vurgulayarak, “Gençler, burada hayatınızda önemli kararlar vermenize vesile olacak aktiviteler görecekseniz, konuşmacılar dinleyeceksiniz, kurumlarla tanışacaksınız.” şeklinde konuştu.

Festivalde konuşmaların ardından protokol üyeleri aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra festival alanını gezen Osman Aşkın Bak, Fatma Betül Sayan Kaya, Mevlüt Uysal ve Bilal Erdoğan, stantlarda sergilenen teknolojik oyunları oynadı ve gençlerle sohbet etti.

İGF’YE YOĞUN İLGİ

Yenikapı Etkinlik Alanı’nı ve Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ni dolduran gençler, İstanbul Gençlik Festivali’nin açılışına yoğun ilgi gösterdi. Stantlarda sunulan eğlenceli aktivitelere büyük ilgi gösteren gençler, başarı hikayelerini paylaşan kariyer sahibi konuşmacıların sohbetlerini de dinleyebiliyor.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan İstanbul Gençlik Festivali (İGF), 50 bin metrekarelik açık ve 9 bin metrekarelik kapalı alanda, 2-6 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Festival; gençlerin eğlenecekleri, vizyon kazanacakları, kendilerini ifade edecekleri, ilk kez deneyimleyecekleri etkinliklerle dolu. İstanbul Gençlik Festivali’nde; eğlenceli konserler, teknolojik yenilikler, kültür ve sanat etkinlikleri, söyleşiler, sosyal sorumluluk projeleri, spor ve e-spor turnuvaları düzenlenecek. Festival kapsamında; Murat Boz, Teoman, Fatma Turgut, Berkay, Cem Belevi, Evrencan Gündüz, Oğuzhan Koç, Gripin gibi sanatçıların konserleri olacak. Festival alanında 200 katılımcı firma stant açıyor.

Festivalde katılımcılar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye’nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecekler. Katılımcılar Türkiye’nin ilk yerli dijital klavye uygulaması Tambu alanında yer alan karakterleri kullanarak kendi hikayelerini anlatabilecekler. Türk Telekom’un gençlik markası Selfy alanında da gençler birbirinden eğlenceli aktivitelere katılabilecekler. Oyun platformu Playstore da gençleri dijital oyun dünyasının en sevilen oyunlarıyla buluşturacak. Zengin içeriğe sahip, Tivibu Spor alanında ise, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin yanı sıra gençlere dopdolu spor içeriği sunulacak.

Kaynak: Ajanslar