İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kritik atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen atamalar bu yıl da belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İlçe ve Şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu.

65 ATAMA YAPILDI

Yeni atamalara göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldı.

Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı.

Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı.

Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç ise Beykoz İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.

TÜM ATAMALAR



34 İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV YERLERİ



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Kadir Alçıkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Narkotik Şube Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve B Bölgesi Koordinatör Müdürü olan Emniyet Müdür Yardımcısı olan Sinan Kökten ise B Bölgesi Koordinatör Müdürlüğü görevine devam ederek, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Galatasaray Spor Kulübü'nden sorumlu oldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk görevinde kalarak, Personel Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürücek.

Güvenlik Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Beşiktaş ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Kayhan Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ay'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü görevlerinden sorumlu olacak.

Foto Film Şube Müdürü olarak görev yapan Koray Şensoy ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Şensoy, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Deniz Limanı Şube Müdürü olarak görev yapan Serdar Çelebi de İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Çelebi, Avcılar ve Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Gürhan Kaya ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Kaya Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü yapan Emre Erdoğan ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanarak yine Atatürk Havalimanı'ndan sorumlu müdür olarak görev yapacak.

Şile İlçe Emniyet Müdürü Abdulvahit Ünal ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanarak, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden sorumlu oldu.

Mehmet Çatal, Bayrampaşa ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Ümraniye Spor Kulübü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Nihat Yıldırım, C Bölgesi Koordinatör Müdürü, Kadıköy ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlükleriyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yapacak.

Seylan Demir, Polisevi Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniye Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Acıkara Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başkaşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Atalay Bahar, A Bölgesi Koordinatör Müdürü, Esenyurt ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Başakşehir Spor Kulübünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Tuna Coşkun, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Bülent Ay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Faik Ozan Karadağ, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Spor Kulübü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Torun, Maltepe, Ümraniye ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Güntekin, Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Erdem Bursalı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Kasımpaşa Spor Kulübü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Alper Karalı, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Göçer Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Yılmaz, Fatih ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Koçyiğit, Ataşehir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Demir, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü,İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mehmet Sururi Saydam, Beykoz ve Şile İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Muharrem Yazgan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cevdet Hürol Öztürk, Sancaktepe ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Emre Erdoğan, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Sunay Balıklıkaya, Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Saraç, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Erkan Karalı Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Selçuk Aldemir, uygulama noktalarının koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

ŞUBE MÜDÜRLERİ



Ahmet Cengiz Koçak Asayiş Şube Müdürü, Deniz Engin Atatürk Havalimanı Şube Müdürü, Aykut Korkmaz Bakım Onarım Şube Müdürü, Murat Çaykara Medya Halkla İlişkiler Protokol Şube Müdürü, İsmet Emirza Belge Yönetimi Şube Müdürü, Mehmet Yaşar Zehir Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü, Cenk Bal Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü, Yener Yaşar Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü, Mustafa Şaşmaz Bölge Trafik Şube Müdürü, Filibya Saral Bütçe Şube Müdürü, Nadir Konak Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Serkan Gömce Çocuk Şube Müdürü, Hakan Alparslan Kırbaş Deniz Limanı Şube Müdürü, Neslihan Şentürk Dış İlişkiler Şube Müdürü, Mustafa İşlek Eğitim Şube Müdürü, Necmettin Yüksek Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü, Sinan Çamuroğlu, Foto Film Şube Müdürü, Zefer Baybaba Güven Timleri Şube Müdürü, Hasan Cevher Güvenlik Şube Müdürü, Sinan Arslan Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü, Mehmet Tok Havacılık Şube Müdürü, Feramuz Çetin Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Halil Sönmez İkmal Şube Müdürü, Ali İhsan Şirin İnşaat Emlak Şube Müdürü, Neslihan Türkün Alpay İnterpol-Europol Şube Müdürü, Nilgün Selvi Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü, İlker Küçükhıdır İstihbarat Şube Müdürü, Oktay Çelik Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Hüseyin Selman Koordinasyon Şube Müdürü, Kamil Yıldırım Koruma Şube Müdürü, Furkan Sezer Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Erdem Torlak Muhabere Elektronik Şube Müdürü, Tunç Kuş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Burak Bal Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü, Murat Mutlu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Gürkan Dikyol Önleyici Hizmetler Şube Müdürü, Osman Katipoğlu Özel Güvenlik Şube Müdürü, Kadri Gençkaya Özel Harekat Şube Müdürü, Gökhan Bambal Personel Şube Müdürü, Mustafa Demir Polis Evi Şube Müdürü, Özgür Karlıtepe Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Gülseda Torun Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü, Ömer Erhan Konanç Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Ercan Bilgili Spor Güvenliği Şube Müdürü, Esma Zeyrek Şirin Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Ahmet Umutlu Tanık Koruma Şube Müdürü, Gökhan Nazlım, Terörle Mücadele Şube Müdürü, Serkan Şahan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü, Ahmet Başeğmez Trafik Denetleme Şube Müdürlü, Hülya Şen Trafik Tescil Şube Müdürü, Murat Çetiner Turizm Şube Müdürü, Zafer Torun Ulaştırma Şube Müdürü, Serpil Hatipoğlu Yabancılar Şube Müdürü olarak atandı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ



Murat Bingöl Adalar İlçe Emniyet Müdürü, İlker Şahin Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü, Mesut Aslan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Yeşilyurt Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Murat Taner Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü, Niyazi İnci Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü, Cihat Dağdeviren Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, Eren Öztürk Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü, Ercan Çamırcı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Hüseyin Güleç Beykoz İlçe Emniyet Müdürü, Ercan Özmen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü, İsmail Kılıç Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü, Murat Yıldırım Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü, Bülent Çelik Çatalca İlçe Emniyet Müdürü, Serdal Ali Sekkin Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Bolat Esenler İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Becel Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Kumlu Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü, Alparslan Atasoy Fatih İlçe Emniyet Müdürü, Kenan Şaban Süzgün Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü, Yalçın Erdem Güngören İlçe Emniyet Müdürü, Murat Işık Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Birol Taşkoparan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü, Oğuz Kaan Kartal İlçe Emniyet Müdürü, Uğur Özdoğanoğlu Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü, Efkan Korkmaz Maltepe İlçe Emniyet Müdürü, Barış Çukur Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Şen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü, Caner Coşar Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü, Taner Ertük Silivri İlçe Emniyet Müdürü, Ayhan Karaduman Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Karaca Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü, Murat Öztaş Şile İlçe Emniyet Müdürü, Murat Turhan Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Müslüm Kahraman Tuzla İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Baykara Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü, Murat Çakır Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü ve Cenk Özmen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak.

Kaynak: Ajanslar